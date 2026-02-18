Un bambou pour stylo Neuvy-sur-Barangeon
Un bambou pour stylo Neuvy-sur-Barangeon mercredi 4 mars 2026.
Un bambou pour stylo
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher
Tarif : 6 – 6 – EUR
6
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-04 16:00:00
fin : 2026-03-04
Date(s) :
2026-03-04
Découvrez l’histoire de l’écriture et comment la nature a profité à l’Homme. Fabrication d’un crayon en bambou.
Découvrez l’histoire de l’écriture et comment la nature a profité à l’Homme. Fabrication d’un crayon en bambou. 6 .
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the history of writing and how nature has benefited mankind. Make a bamboo pencil.
L’événement Un bambou pour stylo Neuvy-sur-Barangeon a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme de VIERZON