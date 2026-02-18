Un bambou pour stylo Neuvy-sur-Barangeon

Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon Cher

Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2026-03-04 16:00:00
2026-03-04

Découvrez l’histoire de l’écriture et comment la nature a profité à l’Homme. Fabrication d’un crayon en bambou.
Moulin Gentil Neuvy-sur-Barangeon 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 51 66 65 

English :

Discover the history of writing and how nature has benefited mankind. Make a bamboo pencil.

