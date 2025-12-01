Un Barbar’Oké au Bistrot du Cragou ! Bistrot du Cragou Le Cloître-Saint-Thégonnec
Un Barbar’Oké au Bistrot du Cragou ! Bistrot du Cragou Le Cloître-Saint-Thégonnec samedi 20 décembre 2025.
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20 22:45:00
2025-12-20
Barbar’Oké Une soirée karaoké… à l’orgue de barbarie !
Vous rêvez de monter sur scène dans une ambiance joyeuse et décontractée ? Le Barbar’Oké est fait pour vous !
Choisissez votre morceau parmi un large répertoire de chansons françaises et internationales, et venez chanter avec Mister Djé, à la manivelle et au soutien vocal, pour un moment musical festif et chaleureux !
Entrée libre
Petite restauration sur place
Un concept original, une ambiance garantie, et peut-être même la découverte de vos talents cachés !
Qui ose passer derrière le micro ? On vous attend ! .
Bistrot du Cragou 2 Rue du Calvaire Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 55 94 31
