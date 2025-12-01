Un Barbar’Oké au Bistrot du Cragou ! Bistrot du Cragou Le Cloître-Saint-Thégonnec

Un Barbar’Oké au Bistrot du Cragou !

Bistrot du Cragou 2 Rue du Calvaire Le Cloître-Saint-Thégonnec Finistère

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20 22:45:00

2025-12-20

Barbar’Oké Une soirée karaoké… à l’orgue de barbarie !

Vous rêvez de monter sur scène dans une ambiance joyeuse et décontractée ? Le Barbar’Oké est fait pour vous !

Choisissez votre morceau parmi un large répertoire de chansons françaises et internationales, et venez chanter avec Mister Djé, à la manivelle et au soutien vocal, pour un moment musical festif et chaleureux !

Entrée libre

Petite restauration sur place

Un concept original, une ambiance garantie, et peut-être même la découverte de vos talents cachés !

Qui ose passer derrière le micro ? On vous attend ! .

Bistrot du Cragou 2 Rue du Calvaire Le Cloître-Saint-Thégonnec 29410 Finistère Bretagne +33 2 98 55 94 31

