Un barrage contre le Pacifique Théâtre d’Arles Arles

Un barrage contre le Pacifique

Du vendredi 6 au samedi 7 février 2026 de 20h à 21h30. Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : Vendredi 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-07 21:30:00

2026-02-06

Un acte politique et féministe

Anne Consigny a ressenti un besoin urgent d’incarner cette anonyme pour faire entendre un destin et un combat universel . Selon l’interprète que l’on ne présente plus, Dire Un barrage contre le Pacifique aujourd’hui, dépasse l’aspect artistique indéniable. Il s’agit de donner à entendre la plus belle langue française, la plus belle attention à l’âme humaine et toutes ses contradictions, ses faiblesses, ses forces cachées, tout ce que l’âme humaine sait se cacher à soi-même et à ses proches, Marguerite Duras nous le dévoile avec une virtuosité, une délicatesse dont je ne pourrais jamais me lasser.



1931, au sud de l’Indochine Française, une femme vit seule avec ses deux enfants. Elle a économisé durant 15 ans pour acheter une concession qui se révélera être incultivable, inexorablement noyée par ce qu’elle s’obstine à appeler l’océan Pacifique. Seule en scène, Anne Consigny devient un chœur vibrant. Elle passe d’un personnage à l’autre avec une dextérité inégalée et une économie de moyen à la faveur d’une performance remarquable. Plus que jamais, jouer cette œuvre est un acte politique et féministe. .

Théâtre d’Arles 34 Boulevard Georges Clémenceau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 52 51 51 info@theatre-arles.com

English :

A political and feminist act

German :

Ein politischer und feministischer Akt

Italiano :

Un atto politico e femminista

Espanol :

Un acto político y feminista

