UN BATEAU Espace culturel Henri Salvador Coulaines

Espace culturel Henri Salvador 2 Place de la Gironde Coulaines Sarthe

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Début : 2026-01-27 18:00:00

UN BATEAU SPECTACLE JEUNE PUBLIC Marionnettes, musique, images animées Compagnie Sans Soucis (14)

UN SPECTACLE DE MAX LEGOUBÉ

Compagnie Sans Soucis (14)

D’après l’œuvre éponyme de Cécile Dalnoky

Marionnettes, musique, images animées

Tout public, à partir de 3 ans

Histoire sans parole

Durée 40 minutes

SEANCE FAMILLE

Mardi 27 janvier 2026 à 18h, à l’Espace culturel Henri Salvador, à Coulaines.

Une rêverie en noir & blanc pour petits et grands

Un enfant marche le long d’une grève de bord de mer. Au détour d’une dune, il découvre une barque abandonnée à demi immergée. Attiré, intrigué, il tourne autour. Le temps d’une rencontre et d’un cycle de marée, une épave va renaître.

Max Legoubé a choisi l’art de la marionnette pour donner vie aux images en noir et blanc de Cécile Dalnoky avec l’envie d’inviter le spectateur au rêve et à l’imagination. Au plateau, deux marionnettes donnent corps aux dessins projetés par la manivelle d’un orgue à images et un musicien-bruiteur nous immerge dans un paysage mouvant et sonore. Sans paroles, Un bateau évoque avec tendresse, sensibilité et poésie la faculté de l’enfance à se créer des mondes avec des bouts de ficelle, à rendre une dignité aux vieux objets abandonnés, le désir d’explorer l’inconnu et l’excitation de partir à l’aventure. .

