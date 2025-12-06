Un bateau dans la vi(LL)e Péniche Spectacle Rennes

Un bateau dans la vi(LL)e Péniche Spectacle Rennes 6 et 7 décembre Ille-et-Vilaine

Gratuit

Portes ouvertes

Pour fêter ensemble les « 40 ans » de la Péniche (1985-2025),

deux jours de « Portes Ouvertes » :

– La Malle aux souvenirs : Venez y déposer, un souvenir, une petite trace concrète d’un moment sensible vécu à bord : écrit d’un soir, témoignage d’une rencontre, billet, photo, dessin, gris-gris divers. Histoire d’intriguer l’équipage, de réveiller le « branle-bas » des anecdotes et d’enrichir le « livre de bord ».

– Le Goûter des « Madeleines » : Autour d’un pot convivial offert par l’Équipage, des papotages libres de souvenirs, pour faire rebondir ensemble la boussole du temps.

– Le « Cabinet de Curiosités » : L’Équipage vous invite à découvrir quelques archives : Vidéos, Livre d’Or des artistes, affiches, tracts, CD, éléments de décors, croquis, éditions des ateliers d’écriture…

– Le « Drôle d’Orchestre » : À 19h un « Impromptu musical » mené par les artistes (musicien·nes, comédien·nes, chanteur·euses) compagnon·nes de route du Théâtre du Pré Perché ponctuera l’après-midi. À reprendre avec nous, si le cœur vous en dit…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-06T13:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-07T20:00:00.000+01:00

02 99 59 35 38

Péniche Spectacle Quai st cyr Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine