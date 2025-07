Un bateau ivre Musée de Bretagne Rennes

Un bateau ivre Musée de Bretagne Rennes Dimanche 28 septembre, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Le film de Kristell Menez (2015, les films du balibari) montre avec délicatesse le quotidien de l’entourage de personnes alcooliques.

Invisibles, meurtris, à la fois témoins et victimes, entre peur, colère, déni, honte et espoir, les proches d’alcoolo-dépendants taisent souvent leurs souffrances.

Projection suivie d’un échange avec des représentants associatifs locaux.

Un doc du Dimanche dans le cadre de la Semaine Locale du Handicap à Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-28T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-28T17:30:00.000+02:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine