Un bateau Méliscènes Erdeven

Un bateau Méliscènes

Espace Culturel le Roëlan Erdeven Morbihan

Début : 2026-03-14 17:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Compagnie Sans Soucis

> Erdeven Samedi 14 mars 17h

Séance scolaire à Erdeven Vendredi 13 mars 14h30

Marionnette musique images animées

Dès 4 ans 40 min

Spectacle sans paroles

Une rêverie en noir et blanc pour petits et grands.

Un enfant marche le long d’une grève de bord de mer. Au détour d’une dune, il découvre une barque abandonnée à demi immergée. Attiré, intrigué, il tourne autour. Le temps d’une rencontre et d’un cycle de marée, une épave va renaître.

Max Legoubé a choisi l’art de la marionnette pour donner vie aux images en noir et blanc de Cécile Dalnoky avec l’envie d’inviter le spectateur au rêve et à l’imagination. Au plateau, deux marionnettes donnent corps aux dessins projetés par la manivelle d’un orgue à images et un musicien-bruiteur nous immerge dans un paysage mouvant et sonore.

Sans paroles, Un bateau évoque avec tendresse, sensibilité et poésie la faculté de l’enfance à se créer des mondes avec des bouts de ficelle, à rendre une dignité aux vieux objets abandonnés, le désir d’explorer l’inconnu et l’excitation de partir à l’aventure. .

