Un bâtiment, mille histoires Bibliothèque de Wattrelos Wattrelos

Un bâtiment, mille histoires Samedi 20 septembre, 13h00 Bibliothèque de Wattrelos Nord

Gratuit sur inscription pour les visites guidées et à la dictée publique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

L’exposition retracera l’histoire du bâtiment de la bibliothèque municipale de Wattrelos. Elle présentera l’évolution de l’ancienne Poste et des Bains-Douches municipaux jusqu’à leur transformation en bibliothèque, à travers des documents et photographies d’époque. Visites guidées à 14h et à 16h30 sur inscription au 03.20.81.66.38

Animations proposées :

Dictée publique sur le thème de l’architecture à 14h30 sur inscription.

Démonstration de reliure cousue de 13h à 17h.

Bibliothèque de Wattrelos 2 rue Emile Basly 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France

ArchivesWos