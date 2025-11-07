Un Baud samedi au Scaouët après-midi jeux rue Emile Le Labourer La Chapelle-Neuve

Un Baud samedi au Scaouët après-midi jeux

rue Emile Le Labourer Salle du Scaouët La Chapelle-Neuve Morbihan

Un après-midi autour du jeu avec des activités pour tous les âges (0 à 18 ans).

> Jeux de récupération et ateliers ludiques

> Activités sensorielles

> Parcours de motricité

> Lecture et coin détente pour petits et grands

> Escape game spécialement conçu pour les ados en quête d’aventure

Que vous soyez passionné de jeux, amateurs de découvertes ou simplement curieux de passer un agréable moment en famille, cette journée est faite pour vous !

Entrée libre 14h à 18h [programmation La Fabrique] .

