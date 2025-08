Un Baux Jour Route de Baumanière Les Baux-de-Provence

Samedi 20 septembre 2025 de 11h à 18h. Route de Baumanière Carrières de Sarragan Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Venez fêter les 30 ans des vignerons de l’AOP Baux de Provence, samedi 20 septembre de 11h à 18h aux Carrières de Sarragan.

Au cœur de l’événement anniversaire de l’AOP, un espace de dégustation-vente réunira les 12 domaines de l’appellation.

L’occasion unique de rencontrer celles et ceux qui façonnent ce terroir exigeant, d’échanger autour de leurs cuvées et de découvrir leur vision d’une viticulture engagée et responsable.



De 11h à 18h, participez aux masterclass vins, prenez part aux ateliers créatifs des Baux-Arts, initiez-vous à la biodynamie et régalez-vous des menus du Food Court des Baux.

Rouges de caractère, blancs lumineux, rosés gourmands toute la palette des vins de l’AOP Baux-de-Provence vous attend.



Un Baux Jour à partager ! .

Route de Baumanière Carrières de Sarragan Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and celebrate the 30th anniversary of the Baux de Provence PDO winegrowers on Saturday 20 September from 11am to 6pm at the Carrières de Sarragan.

German :

Feiern Sie das 30-jährige Bestehen der Winzer der AOP Baux de Provence am Samstag, den 20. September von 11 bis 18 Uhr in den Carrières de Sarragan.

Italiano :

Venite a festeggiare il 30° anniversario dei viticoltori dei Baux de Provence DOP sabato 20 settembre dalle 11.00 alle 18.00 presso le Carrières de Sarragan.

Espanol :

Venga a celebrar el 30 aniversario de los viticultores de Baux de Provence DOP el sábado 20 de septiembre de 11:00 a 18:00 en las Carrières de Sarragan.

