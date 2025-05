Un Beau Dimanche à la Gobinière – Château de La Gobinière Orvault, 18 mai 2025 14:00, Orvault.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-18 14:00 – 20:00

Gratuit : oui Tout public

Rendez-vous au château de La Gobinière pour une fin de saison en apothéose ! Un beau dimanche à La Gobinière, événement familial, et convivial le dimanche 18 mai de 14h à 20h. Avec le festival Conte iz not dead, et Hip Opsession.Contesà 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30 – Le roi des rats – Cie LobaHamelin 1284. Tout le monde se souvient de la légende du joueur de flûte, qui, en son temps, ensorcela les enfants et les rats de la ville. Longtemps plus tard, à New Hamelin, Joss et sa bande retrouvent dans les égouts la fameuse flûte, elle sommeille et attend son nouveau maître…45 min. – Jeune public à partir de 8 ans – Prairie à 15h45 – Poucette, canard et le petit pois – Cie 60 décibelsPoucette n’est jamais allée plus loin que le bout de son nez. Mais un jour, elle part à l’aventure ! Trois contes d’Andersen mêlés pour rencontrer un vilain petit canard, un crapaud musicien, des haricots qui dansent, des tambours d’eau, un champignon de pluie, un petit pois sauteur et bavard.45 min. – Jeune public à partir de 4 ans – Prairie Danseà 14h30 et à 17h – Exodanse – Collectif 1.5Exodanse est une déambulation chorégraphique adaptée au parc de La Gobinière et ses chemins méconnus. Un parcours à la rencontre entre danse, poésie et musique, pour explorer autrement nos territoires, pas à pas. Le Collectif 1.5 propose de former un groupe de danseuses, danseurs complices. C’est l’occasion de passer trois moments de danse avec un chorégraphe reconnu Gabriel Um, dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Gabriel vous emmènera dans une déambulation dans le parc de La Gobinière, vous serez complice tout au long du spectacle qui dure une heure. Aucune aptitude particulière n’est demandée pour participer !1h – à partir de 10 ans – Sur les chemins du parc de la GobinièreInscrivez-vous pour participer à 15h et 17h30 – Influences 2.0 – Cie FlowcusDans ce duo tout en équilibre, le mouvement évolue d’une lenteur élégante et maîtrisée à une accélération et précision fascinante. Une chorégraphie qui honore la danse hip hop et break d’aujourd’hui ainsi que les multiples influences qui nourrissent le genre.30 min. – Jeune public à partir de 6 ans – Cour du théâtre à 18h15 – Battle hip hop – Danseurs/danseuses hip hop amateursLes danseurs et danseuses hip-hop en herbe se retrouvent et s’affrontent le temps d’un battle électrisant ! Une première expérience de battle pour ces amateurs et passionnés, à partager et animer ensemble !1h15 – Cour du théâtre de la Gobinière à 19h – J.Moses – Dj set hip hop/soulDepuis les années 90, il fait figure de pionnier de la scène musicale hip hop à Nantes. J.Moses nous invite à nous rassembler, à danser ensemble au rythme de son mix musical néo-soul, plein de groove et d’énergies communicatives.1h30 – Guinguette La Belle saison https://www.orvault.fr/wp-content/uploads/2024/06/COM_A5beaudimanche.pdf

Château de La Gobinière Bois-St-Louis/Plaisance/Ferrière/Val d’Or Orvault 44700

02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/culture-sport-tourisme/culture/expositions contact@mairie-orvault.fr 02 51 78 33 33 https://www.orvault.fr/