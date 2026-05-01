Un bio samedi à la ferme Bais
Un bio samedi à la ferme Bais samedi 23 mai 2026.
Bais
Un bio samedi à la ferme
Bais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 16:30:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Un bio samedi à la ferme, à la ferme du Grand Patis à Bais.
Au programme à partir de 16h30
– Marché paysan.nes (jusqu’à 19h)
– Jeux ateliers visites Tombola
– Restauration à 20h30
– Théâtre D’une seule traite 2 par la Cie La Chaise Rouge
12€ par adulte et 6€ pour les -12ans
Réservation par sms au 06.45.91.88.12 ou par mail à saveurs.paysanne35@gmail.com
Ouvert à tous. .
Bais 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 91 88 12
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English :
L’événement Un bio samedi à la ferme Bais a été mis à jour le 2026-04-08 par OT VITRE
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