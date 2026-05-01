Bais

Un bio samedi à la ferme

Bais Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 16:30:00

fin : 2026-05-23 22:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Un bio samedi à la ferme, à la ferme du Grand Patis à Bais.

Au programme à partir de 16h30

– Marché paysan.nes (jusqu’à 19h)

– Jeux ateliers visites Tombola

– Restauration à 20h30

– Théâtre D’une seule traite 2 par la Cie La Chaise Rouge

12€ par adulte et 6€ pour les -12ans

Réservation par sms au 06.45.91.88.12 ou par mail à saveurs.paysanne35@gmail.com

Ouvert à tous. .

Bais 35680 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 45 91 88 12

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English :

L’événement Un bio samedi à la ferme Bais a été mis à jour le 2026-04-08 par OT VITRE