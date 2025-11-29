Un blind test, non. Un Blind Quest, oui ! Médiathèque Lannion

Un blind test, non. Un Blind Quest, oui !

Médiathèque 2 Rue de Kerampont Lannion Côtes-d'Armor

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29 16:30:00

2025-11-29

Ils sont deux.

Ils ont des signes communs : chacun est équipé d’une barbe, de lunettes, d’un micro et d’une guitare.

Vous, vous utilisez vos téléphones pour les transformer en buzzer via une appli gratuite.

Vous vous dites Rho, ça va, c’est un blind-test en live par des barbus à lunettes, quoi…

Ben oui, mais pas que.

Entre eux, une roue des défis : ne jouer que l’intro, traduire les paroles, remixer, changer le genre musical, faire un mashup de deux chansons en même temps, jouer à l’envers…

Ça demande des sacrés musiciens, tout ça, z’êtes bien d’accord ?

En plus, ils interprètent tout : des années 60 à aujourd’hui, de Sheila à Ed Sheeran, de Michael Jackson à Maître Gims, et j’en passe…

Alors, vous venez ? .

Médiathèque 2 Rue de Kerampont Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 99 10

