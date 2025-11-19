Un bon dîner avant la percée des Sarmentelles Le Bouchon en Beaujolais Saint-Didier-sur-Beaujeu

Un bon dîner avant la percée des Sarmentelles

Le Bouchon en Beaujolais 5, Place de l’Eglise Saint-Didier-sur-Beaujeu Rhône

Tarif : 12.5 – 12.5 – 12.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19 20:00:00

fin : 2025-11-19 22:30:00

Date(s) :

2025-11-19

Un service unique, un moment unique !

Un menu surprise pour vous faire découvrir les saveurs du Beaujolais et du Lyonnais.

Partage d’un repas convivial avec une proposition originale de beaujolais !

Réservation indispensable, places limitées.

Le Bouchon en Beaujolais 5, Place de l’Eglise Saint-Didier-sur-Beaujeu 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 49 35 80 lebouchon.69430@gmail.com

English :

A unique service, a unique moment!

A surprise menu to introduce you to the flavors of the Beaujolais and Lyonnais regions.

Share a convivial meal with an original Beaujolais proposal!

Reservations essential, places limited.

German :

Ein einzigartiger Service, ein einzigartiger Moment!

Ein Überraschungsmenü, um Ihnen die Aromen des Beaujolais und des Lyonnais näher zu bringen.

Teilen Sie eine gesellige Mahlzeit mit einem originellen Vorschlag für einen Beaujolais!

Reservierung unerlässlich, begrenzte Plätze.

Italiano :

Un servizio unico, un momento unico!

Un menu a sorpresa per farvi scoprire i sapori delle regioni del Beaujolais e del Lyonnais.

Godetevi un pasto conviviale con un suggerimento originale sul Beaujolais!

Prenotazione obbligatoria, posti limitati.

Espanol :

Un servicio único, un momento único

Un menú sorpresa para descubrir los sabores de las regiones de Beaujolais y Lyonnais.

Disfrute de una comida agradable con una sugerencia original de Beaujolais

Imprescindible reservar, plazas limitadas.

