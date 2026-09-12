Informations pratiques

Bédée

Un bonnet pour Léon Saison Culturelle Bédée

5 Rue des Rosiers Bédée Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Le samedi 28 novembre, à 10h, la médiathèque LaBulle accueille le spectacle théâtrale et musicale Un bonnet pour Léon.

Une création clin d’œil aux nombreux albums jeunesse qui relatent de la perte d’une moufle u d’un bonnet avec la patte burlesque et musicale de la Cie Blablabla et Tralala.

A partir de 4ans.

Durée 45min.

Sur inscription à la médiathèque. .

5 Rue des Rosiers Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04

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English :

L’événement Un bonnet pour Léon Saison Culturelle Bédée Bédée a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Montfort Communauté