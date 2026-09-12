Un bonnet pour Léon Saison Culturelle Bédée Bédée
samedi 28 novembre 2026 · Bédée
Informations pratiques
Bédée
Un bonnet pour Léon Saison Culturelle Bédée
5 Rue des Rosiers Bédée Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Le samedi 28 novembre, à 10h, la médiathèque LaBulle accueille le spectacle théâtrale et musicale Un bonnet pour Léon.
Une création clin d’œil aux nombreux albums jeunesse qui relatent de la perte d’une moufle u d’un bonnet avec la patte burlesque et musicale de la Cie Blablabla et Tralala.
A partir de 4ans.
Durée 45min.
Sur inscription à la médiathèque. .
5 Rue des Rosiers Bédée 35137 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 03 04
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English :
L’événement Un bonnet pour Léon Saison Culturelle Bédée Bédée a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Montfort Communauté
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