Un bouquet de fleurs natur’elles Sèvremont

Un bouquet de fleurs natur’elles

CPIE Sèvre et Bocage Sèvremont Vendée

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

2026-02-13

Campus fleurs Natur’Elles

Qui dit Saint Valentin, dit fleurs… Et pourquoi ne pas penser aux fleurs naturelles, locales et de saison. La floriculture présente un bilan environnemental parfois douteux transport, consommation d’énergie, d’eau, de pesticides… mais des fermes florales s’installent sur nos territoires et des fleuristes s’engagent dans des labels vertueux. C’est toute une filière qui se met en place. Témoignages et retours d’expérience sur cette évolution seront au rendez-vous de cette soirée. En partenariat avec le groupe art floral de l’association Culture et liberté. .

CPIE Sèvre et Bocage Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14

English :

Natur’Elles Flower Campus

