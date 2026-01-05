Un brin de liberté Théâtre Epidaure Bouloire

Un brin de liberté

Théâtre Epidaure 1 rue de la Grosse Pierre Bouloire Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01 15:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Lola est chanteuse renommée, Gaëlle chorégraphe, et André organise des évènements liés à la sculpture. Chaque jour, leur aspiration est de créer, de convaincre les élus, de remotiver les partenaires et métamorphoser des lieux pour s’y produire.

Car ces trois passionnés, qui auraient très bien pu œuvrer à Paris, ont pris la même décision ils veulent donner des couleurs à la culture dans de petites communes rurales de la Sarthe sans jamais s’éloigner des liens qu’ils tissent avec les habitants. .

Théâtre Epidaure 1 rue de la Grosse Pierre Bouloire 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 56 04 reservation@theatre-epidaure.com

