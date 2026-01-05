Un brin de liberté Théâtre Epidaure Bouloire
Un brin de liberté Théâtre Epidaure Bouloire dimanche 1 février 2026.
Un brin de liberté
Théâtre Epidaure 1 rue de la Grosse Pierre Bouloire Sarthe
Début : 2026-02-01 14:00:00
fin : 2026-02-01 15:00:00
2026-02-01
Lola est chanteuse renommée, Gaëlle chorégraphe, et André organise des évènements liés à la sculpture. Chaque jour, leur aspiration est de créer, de convaincre les élus, de remotiver les partenaires et métamorphoser des lieux pour s’y produire.
Car ces trois passionnés, qui auraient très bien pu œuvrer à Paris, ont pris la même décision ils veulent donner des couleurs à la culture dans de petites communes rurales de la Sarthe sans jamais s’éloigner des liens qu’ils tissent avec les habitants. .
Théâtre Epidaure 1 rue de la Grosse Pierre Bouloire 72440 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 56 04 reservation@theatre-epidaure.com
L’événement Un brin de liberté Bouloire a été mis à jour le 2026-01-05 par Pays Perche Sarthois