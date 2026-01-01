Un Brin de liberté La Ferté-Bernard
Un Brin de liberté La Ferté-Bernard samedi 31 janvier 2026.
Un Brin de liberté
23 rue Denfert Rochereau La Ferté-Bernard Sarthe
Début : 2026-01-31 18:00:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Lola est chanteuse renommée, Gaëlle chorégraphe, et André organise un symposium de sculpture. Ces trois passionnés veulent donner des couleurs à la culture dans de petites communes rurales de la Sarthe sans jamais s’éloigner des liens qu’ils tissent avec les habitants. Documentaire de Claude Saussereau .
23 rue Denfert Rochereau La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 73 24
