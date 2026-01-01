Un Brin de liberté

23 rue Denfert Rochereau La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 18:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Lola est chanteuse renommée, Gaëlle chorégraphe, et André organise un symposium de sculpture. Ces trois passionnés veulent donner des couleurs à la culture dans de petites communes rurales de la Sarthe sans jamais s’éloigner des liens qu’ils tissent avec les habitants. Documentaire de Claude Saussereau .

23 rue Denfert Rochereau La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 73 24

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Un Brin de liberté La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-01-16 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude