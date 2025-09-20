« Un cabanon d’exception » Gendarmerie Châtillon-en-Diois Châtillon-en-Diois

Sur les hauts du Beylière, ce cabanon fait partie des 70 cabanons visibles sur la commune de Châtillon-en-Diois. Il est l’un des plus intéressants par la facture, la qualité de la construction et de la décoration mise en œuvre ici pour un simple bâtiment agricole et par la pertinence de sa restauration par son propriétaire Thierry Villard.

Celui-ci nous accueillera et nous fera connaître le travail d’Emmanuel Poulet qui exploite les vignes entourant ce joyau de l’architecture Châtillonnaise

Gendarmerie Châtillon-en-Diois 30 chemin des vignes 260 410 chatillon en diois Châtillon-en-Diois 26410 Châtillon-en-Diois Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

© Alain Morin