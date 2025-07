Un cabaret apparaît de Balkis Moutashar (aller vers 2025 Les Théâtres) Village club du soleil Marseille 3e Arrondissement

Un cabaret apparaît de Balkis Moutashar (aller vers 2025 Les Théâtres) Village club du soleil Marseille 3e Arrondissement jeudi 17 juillet 2025.

Jeudi 17 juillet 2025 de 21h30 à 22h15.

Village club du soleil 23 Rue François Simon Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Jeudi 2025-07-17 21:30:00

2025-07-17 22:15:00

2025-07-17

Comment faire revivre le rêve des grands cabarets ? Avec quelques accessoires et apparitions d'objets l'illusion est parfaite. Sur la scène et sous vos yeux, c'est tout l'univers du music-hall qui va s'animer !

Après les espaces urbains, les écoles, les musées, les endroits insolites… ALLER VERS vous emmène au camping !

Le Théâtre Gymnase Bernardines a commandé à la chorégraphe marseillaise, Balkis Moutashar, un show féérique pour les campings du département des Bouches-du-Rhône du 11 au 24 juillet.



Comment faire revivre le rêve des grands cabarets ? Avec quelques accessoires et apparitions d’objets l’illusion est parfaite. Sur la scène et sous vos yeux, c’est tout l’univers du music-hall qui va s’animer ! Des plumes, des paillettes et trois personnages hauts en couleurs vont nous transporter l’espace d’une soirée dans les standards du genre.



Balkis Moutashar installe sa compagnie à Marseille en 2009 après une carrière de danseuse de music-hall et explore depuis le mouvement dansé sous toutes ses formes. Elle a créé depuis une dizaine de pièces, travaillant notamment autour de la question du costume et du vêtement. Elle signe aussi des collaborations avec d’autres créateurs et a réalisé plusieurs commandes (pour le Ballet National de Marseille ou le Festival d’Avignon). Reconnue pour sa capacité à faire résonner son travail avec des espaces non dédiés, Balkis surprend par les nombreuses facettes de son travail.



Village club du soleil 23 Rue François Simon Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 820 13 20 13 julien.gatt@lestheatres.net

English :

How do you revive the dream of the great cabarets? With just a few props and objects, the illusion is perfect. On stage and before your very eyes, the whole world of music hall comes to life!

German :

Wie kann man den Traum der großen Kabaretts wieder aufleben lassen? Mit einigen Requisiten und Objekten ist die Illusion perfekt. Auf der Bühne und vor Ihren Augen wird die ganze Welt der Music Hall zum Leben erweckt!

Italiano :

Come far rivivere il sogno dei grandi cabaret? Con pochi oggetti di scena, l’illusione è perfetta. Sul palco e davanti ai vostri occhi, l’intero mondo del music-hall prende vita!

Espanol :

¿Cómo revivir el sueño de los grandes cabarets? Con unos pocos objetos de atrezzo, la ilusión es perfecta. En el escenario y ante sus propios ojos, ¡todo el mundo del music-hall cobra vida!

