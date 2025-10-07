Un cabaret poétique de la Comédie-Française au Théâtre 14 Théâtre 14 PARIS

Un cabaret poétique de la Comédie-Française au Théâtre 14 Théâtre 14 PARIS mardi 7 octobre 2025.

Avec Benoît Urbain, qui a composé pour l’occasion, ils explorent librement leurs poètes et thèmes privilégiés. De Baudelaire à Genet, de Rimbaud à Chedid, les mots et la voix s’entremêlent aux sons du piano, de l’accordéon et de la guitare ; ils révèlent toutes les nuances de ce qui fait trembler d’amour, de colère, de désir, d’espoir, de chagrin. Ce « détour de chant » est une randonnée en territoire poétique, avec deux artistes qui consacrent leur temps à y vagabonder passionnément.

CONCEPTION ET INTERPRÉTATION VÉRONIQUE VELLA DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE

MUSIQUES ORIGINALES, ARRANGEMENTS ET INTERPRÉTATION BENOÎT URBAIN

Lumières Cécile Bourrellis

Son Matéo Esnault

Production Comédie-Française

Spectacle créé au Studio-Théâtre (Paris) en 2025

Quand poésie et musique se rencontrent…

C’est avec l’âme d’une conteuse que Véronique Vella aborde ce récital, elle qui est venue au théâtre par le biais des poètes, et qui pense à l’instar de Léo Ferré, que faire chanson de la poésie la rend plus accessible.

Du mardi 07 octobre 2025 au samedi 18 octobre 2025 :

samedi

de 16h00 à 17h15

jeudi

de 19h00 à 19h15

mardi, mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h15

payant

Public jeunes et adultes.

Théâtre 14 20, avenue Marc Sangnier 75014 PARIS

https://www.theatre14.fr/programmation-25-26/poetes-vos-papiers +33145454977 billetterie@theatre14.fr https://www.facebook.com/Theatre14 https://www.facebook.com/Theatre14