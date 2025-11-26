Un cadeau porte-bonheur – Les nouvelles aventures de Colombe & Confetti Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-24 11:00 – 11:40

Gratuit : non Enfant : 10 € / Adulte : 12 € Enfant : 10 € / Adulte : 12 € Billetteries :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Jeune Public – Age minimum : 3 et Age maximum : 7

Comédie pour enfants de 3 à 7 ans C’est la veille de Noël.Dans son atelier caché dans la forêt, la lutine Confetti s’affaire à préparer les derniers cadeaux. Cette année, le Père Noël a choisi d’offrir un seul cadeau par enfant. Mais pas n’importe lequel, un cadeau magique, un cadeau porte-bonheur. Confetti est une alliée précieuse du Père Noël, car elle connaît le secret pour les fabriquer.Ce sont des cadeaux uniques et précieux pour chaque enfant.Mais catastrophe, Confetti en a justement perdu un ! Impossible qu’un enfant n’ait pas son seul et unique cadeau porte-bonheur !Peut-être que la fée Colombe saura trouver le moyen de l’aider. Avec Stephanie Meyre et Morgane Delamare Durée : 40 min. Représentations du 20 au 24 décembre 2025 à 11h

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01 http://www.nantes-spectacles.com infos@lacompagnieducafetheatre.fr 02 40 89 65 01 https://nantes-spectacles.com/