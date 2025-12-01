Un cadeau pour le Père Noël Archange Théâtre Marseille 8e Arrondissement

Samedi 13 décembre 2025

Un cadeau pour le Père Noël

Samedi 13 décembre 2025 de 14h30 à 15h20. Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 9 – 9 – EUR

Début : 2025-12-13 14:30:00

fin : 2025-12-13 15:20:00

2025-12-13

Spectacle pour les 4 à 10 ans avec des lutins malicieux !

Laure Crochet Sernieclaes et Verane Maillot dans le rôle des lutinsEnfants

Deux lutins, aussi malicieux l’un que l’autre, décident de faire une surprise au Père Noël.



Et si, cette année, c’était au Père Noël que l’on offrait un cadeau ? Direction la fabrique de jouets !



Ces lutins ne sont pas très doués et encore moins disciplinés, ils ne pensent qu’à jouer, danser et chanter.

Mais leur motivation est sans faille ! Vont-ils arriver à terminer le cadeau pour le père Noël à temps ? .

Archange Théâtre 36 rue Negresko Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 76 15 97 archangetheatre@orange.fr

English :

Show for ages 4 to 10 with mischievous elves!

Laure Crochet Sernieclaes and Verane Maillot as the elves

German :

Aufführung für 4- bis 10-Jährige mit schelmischen Kobolden!

Laure Crochet Sernieclaes und Verane Maillot in der Rolle der Kobolde

Italiano :

Spettacolo dai 4 ai 10 anni con elfi dispettosi!

Laure Crochet Sernieclaes e Verane Maillot nei panni degli elfi

Espanol :

¡Espectáculo para niños de 4 a 10 años con duendes traviesos!

Laure Crochet Sernieclaes y Verane Maillot como los duendes

