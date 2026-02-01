Un cadeau qui grandit pour Mamie !

28 Route de Montigny Veaugues Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 16:00:00

Date(s) :

2026-02-25

La colocation Ages et Vie de Veaugues organise un atelier création de cadeau pour la fête des Grands-Mères !

Un après midi créatif et dans la convivialité assuré avec un gouter partagé !

La colocation Ages et Vie de Veaugues organise un atelier création de cadeau pour la fête des Grands-Mères !

Un après midi créatif et dans la convivialité assuré avec un gouter partagé ! 10 .

28 Route de Montigny Veaugues 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 11 53 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ages et Vie de Veaugues is organizing a gift workshop for Grandmother’s Day!

A creative and convivial afternoon, with a shared snack!

L’événement Un cadeau qui grandit pour Mamie ! Veaugues a été mis à jour le 2026-02-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois