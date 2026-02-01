Un cadeau qui grandit pour Mamie ! Veaugues
Un cadeau qui grandit pour Mamie ! Veaugues mercredi 25 février 2026.
Un cadeau qui grandit pour Mamie !
28 Route de Montigny Veaugues Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 16:00:00
Date(s) :
2026-02-25
La colocation Ages et Vie de Veaugues organise un atelier création de cadeau pour la fête des Grands-Mères !
Un après midi créatif et dans la convivialité assuré avec un gouter partagé !
28 Route de Montigny Veaugues 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 44 11 53 59
English :
Ages et Vie de Veaugues is organizing a gift workshop for Grandmother’s Day!
A creative and convivial afternoon, with a shared snack!
