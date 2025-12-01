Un cadeau spécial

16 place d’armes Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-14 14:30:00

fin : 2025-12-14 17:30:00

Date(s) :

2025-12-14

Traditionnelle animation de Noël. Un vrai Père Noël (avec une vraie barbe !) nous fait redécouvrir le premier sens de Noël par la présentation d’un cadeau très spécial.

Traditionnelle animation de Noël. Un vrai Père Noël (avec une vraie barbe !) nous fait redécouvrir le premier sens de Noël par la présentation d’un cadeau très spécial. André, pasteur à la retraite, s’adresse aux plus petits comme aux plus grands avec son incomparable talent de conteur et nous emmène du marché de Noël jusqu’au berceau d’un enfant. L’animation dure 20 minutes aux horaires suivants 14h30, 15h15, 16h, 16h45, 17h30.

Animation gratuite

Jus de pomme chaud et bredeles offerts

Proposé par l’Eglise Le Centre Biblique de Haguenau. 0 .

16 place d’armes Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 37 32 33 contact@lecentrebiblique.fr

English :

Traditional Christmas entertainment. A real Santa Claus (with a real beard!) helps us rediscover the original meaning of Christmas with the presentation of a very special gift.

German :

Traditionelle Weihnachtsanimation. Ein echter Weihnachtsmann (mit einem echten Bart!) lässt uns den ersten Sinn von Weihnachten durch die Präsentation eines ganz besonderen Geschenks wiederentdecken.

Italiano :

Tradizionale spettacolo natalizio. Un vero Babbo Natale (con una vera barba!) ci aiuta a riscoprire il significato originale del Natale presentandoci un regalo molto speciale.

Espanol :

Entretenimiento navideño tradicional. Un auténtico Papá Noel (¡con barba de verdad!) nos ayuda a redescubrir el sentido original de la Navidad haciéndonos entrega de un regalo muy especial.

L’événement Un cadeau spécial Haguenau a été mis à jour le 2025-11-21 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau