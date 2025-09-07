Un café au musée autour de l’expo « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse » Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin
Un café au musée autour de l'expo « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse »

dimanche 7 septembre 2025.
Le Quasar Esplanade de la Laïcité 4 Rue Vastel Cherbourg-en-Cotentin Manche
Début : 2025-09-07 16:30:00
fin : 2025-09-07 17:45:00
2025-09-07
Après une observation libre de l’exposition Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse , place à vos impressions !
Autour d’un café ou d’un thé, au cœur du musée et animé par la médiatrice culturelle, échangez autour des œuvres de la Biennale. .
English : Un café au musée autour de l'expo « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse »
