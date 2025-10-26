Un café au musée autour de l’expo « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse » Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin

Un café au musée autour de l’expo « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse » Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin dimanche 26 octobre 2025.

Un café au musée autour de l’expo « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse »

Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 16:30:00

fin : 2025-10-26 17:45:00

Date(s) :

2025-10-26

Après une déambulation libre de quelques minutes devant la presse présentée dans l’exposition Brecht Evens, place à vos impressions !

Autour d’un thé ou d’un café, pas besoin d’être un expert pour partager ensemble un moment d’échange convivial sur nos impressions et pensées à partir des œuvres exposées. La médiatrice pourra vous apporter des précisions et informations. .

Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr

English : Un café au musée autour de l’expo « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Un café au musée autour de l’expo « Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse » Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-09-12 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin