Un café au musée autour de l’expo Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin
Un café au musée autour de l’expo Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin dimanche 16 novembre 2025.
Un café au musée autour de l’expo Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse
Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-16 16:30:00
fin : 2025-11-16 17:45:00
Date(s) :
2025-11-16
Après une observation libre de l’exposition Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse , place à vos impressions !
Autour d’un café ou d’un thé, au cœur du musée et animé par la médiatrice culturelle, échanges autour des œuvres de la Biennale .
Le Quasar Esplanade de la Laïcité Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr
English : Un café au musée autour de l’expo Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Un café au musée autour de l’expo Brecht Evens. Le Repaire de la Méduse Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin