Un café avec… CSIL Tache Papier Dijon

Un café avec… CSIL

Tache Papier 27 Rue d'Ahuy Dijon Côte-d'Or

Tarif : 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

Fin : 2026-03-07 12:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Et si vous découvriez l’exposition Cherch’ & Trouv’ en compagnie de l’artiste lui-même ?

Autrice et illustratrice, CSIL vous propose un temps de visite guidée privilégié, pour entrer dans les coulisses de son univers et mieux comprendre son processus de création.

Au fil du parcours, CSIL partagera ses inspirations, son parcours, son rapport au livre, et reviendra sur les œuvres présentées. La visite se prolongera ensuite par un moment d’échange convivial autour d’un café ou d’un thé, propice aux questions, aux discussions et aux rencontres.

Un rendez-vous sensible et accessible, pour découvrir Cherch’ & Trouv’ autrement, au plus près du regard de l’artiste. .

Tache Papier 27 Rue d'Ahuy Dijon 21000 Côte-d'Or coucou@letachepapier.fr

