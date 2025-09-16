Un café avec l’auteur à la médiathèque Médiathèque – Étel

Médiathèque – 4 Pl. de la République Étel Morbihan

Début : 2025-09-16 10:30:00

fin : 2025-09-16

2025-09-16

La médiathèque d’Étel vous propose une matinée de rencontre avec l’auteur Robert Le port dont le nom de plume est Julien Le Passeur autour de son livre Mémoire de la Rivière.

Ce roman est un policier dont l’action se déroule à Etel. La Rivière est le témoin et l’observatrice du drame qui se joue dans ses pages.

Cette rencontre aura lieu le mardi 16 septembre à 10h30 autour d’un café.

Entrée libre et gratuite. Renseignements au 02 97 55 32 30 ou mediatheque@mairie-etel.fr .

Médiathèque – 4 Pl. de la République Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 32 30

