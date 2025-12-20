Un café avec Matthieu Louvrier, Tache Papier Dijon

Un café avec Matthieu Louvrier

Tache Papier 27 Rue d’Ahuy Dijon Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 12:00:00

Date(s) :

2026-01-31

Peintre, illustrateur et poète, Matthieu Louvrier nous invite à un moment

d’échange chaleureux autour de son univers sensible, peuplé de figures

oniriques et d’émotions puissantes.

Formé à l’École des Beaux-Arts de Dijon, où il a côtoyé des artistes tel·les

qu’Orlan ou Yan Pei Ming, Matthieu développe depuis plusieurs années

un travail à la croisée de l’art visuel et de l’édition jeunesse. Entre

douceur et violence, rêve et réalité, ses œuvres explorent les grands

contrastes humains avec poésie et profondeur.

Lors de ce café-rencontre, venez découvrir son parcours, ses inspira-

tions, sa vision de l’enfance et de l’émotion dans la création. Un moment

privilégié pour échanger avec un artiste aux multiples facettes, ancré

dans le territoire dijonnais et passionné par la transmission.

Ce rendez-vous sera aussi l’occasion de feuilleter ses ouvrages illustrés

et d’en apprendre davantage sur ses projets passés, présents… et à venir !

Café ouvert à toutes et tous curieux·ses, amateur·rices d’illustra-

tion, parents, enfants ou professionnel·les du livre. .

Tache Papier 27 Rue d’Ahuy Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 9 45 53 62 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Un café avec Matthieu Louvrier

L’événement Un café avec Matthieu Louvrier Dijon a été mis à jour le 2025-12-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)