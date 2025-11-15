Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Un café et on discute Aide à domicile, un métier qui a du sens Le Garage – Étel samedi 15 novembre 2025.

Le Garage – 4 Rue Victor Hugo Étel Morbihan

Le SAAD de la Ria organise une discussion autour du métier d’aide à domicile, un métier qui a du sens et des valeurs humaines
Boisson chaude offerte   .

