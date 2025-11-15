Un café et on discute Aide à domicile, un métier qui a du sens Le Garage – Étel
Le Garage – 4 Rue Victor Hugo Étel Morbihan
Début : 2025-11-15 10:00:00
fin : 2025-11-15 16:00:00
2025-11-15
Le SAAD de la Ria organise une discussion autour du métier d’aide à domicile, un métier qui a du sens et des valeurs humaines
Boisson chaude offerte .
