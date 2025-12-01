Un calendrier de l’avent pas comme les autres spectacle enfant Sainte-Pazanne

Un calendrier de l’avent pas comme les autres spectacle enfant

Début : 2025-12-10 10:30:00

fin : 2025-12-10 11:10:00

2025-12-10

Amateurs de spectacle pour enfants, la tricoteuse d’histoires vous propose de plonger dans la magie de Noël. Rendez-vous à la bibliothèque de Sainte-Pazanne.

A propos du spectacle

Des étagères à poussière, un souvenir d’enfance, pendant la période de Noël…

Dans l’histoire, une maman avec une nouvelle idée pour le mois de décembre qui vient et un papa qui pense que ce dont on a le plus besoin se trouve déjà à l’intérieur de nous… Venez découvrir un spectacle sur mesure, où l’artiste aborde le motif du calendrier de l’avent avec poésie et désir de voir les choses un peu différemment. Fini les chocolats achetés au supermarché! Et si on s’offrait plutôt, des moments à partager ? L’occasion pour les adultes d’envisager un autre aspect du calendrier de l’avent, plus créatif, capable de rapprocher les petits des grands et inversement ! Un spectacle doux, chaleureux et inventif, qui parle de l’amour que l’on pourrait tous s’offrir si on prenait un peu le temps.. Déja, le temps d’un spectacle et puis après… on verra !

proposé par la Cie la Tricoteuse d’histoires

à la bibliothèque de Sainte-Pazanne

entrée gratuite

Fans of children’s shows, La tricoteuse d’histoires invites you to plunge into the magic of Christmas. See you at the Sainte-Pazanne library.

