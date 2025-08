Un caméléon à Paris revient pour les vacances de Noël ! Théâtre le Funambule Montmartre Paris

Un caméléon à Paris revient pour les vacances de Noël ! Théâtre le Funambule Montmartre Paris lundi 22 décembre 2025.

Un caméléon à Paris, jeune public à partir de 2 ans

Ti Léon, le caméléon, rêve d’ailleurs.

Et puis, le voilà à Paris loin de sa belle île !

Tout est si différent ici, Ti Léon en devient tout gris…

Des rencontres, des aventures et l’aide des enfants permettront à Ti Léon de trouver sa place et de belles couleurs !

Alliant la douceur d’un conte à une interprétation théâtralisée, Véronique Balme va faire évoluer son personnage principal en le faisant s’adapter aux diverses situations rencontrées, utilisant tant marionnettes que sa propre personne.

Hauts en couleurs, les décors et costumes vont se succéder, se transformer tout en poésie et en ingéniosité pour inciter l’imaginaire du jeune public à transcender l’espace scénique et voyager en même temps que le héros du conte.

Du 22 décembre au 11 janvier

Lundi 22, mardi 23 et vendredi 26 décembre à 10h30

Lundi 29 et mardi 30 décembre à 16h

Mercredi 31 décembre à 10h630

Vendredi 2 janvier à 16h

Samedi 3 et dimanche 4 janvier à 11h

Mercredi 7 janvier à 16h

Samedi 10 et dimanche 11 janvier à 11h.

La presse en parle… Une nouvelle fois après « Fourmi de pain » ou « Poucette » (d’après Andersen), Véronique Balme et la Compagnie Les P’tites Griottes nous convient à un charmant spectacle jeune public qui a tout pour conquérir les tout petits. Une fois de plus, l’auteure-comédienne-scénographe déploie des trésors d’inventivité pour des décors et costumes incroyables et merveilleux. (…) Agrémenté de chansons aux rythmes de bossa ou caribéens (signés Ivan Réchard), « Un Caméléon à Paris » aux lumières délicates de Pierre Blostin ménage de très belles surprises (qu’on ne dévoilera pas) qui font pousser au public, enfants et parents confondus, des oh et des ah d’admiration. Froggy’s Delight

Comment s’adapter tout en restant soi-même ? Voici la grande histoire de Ti Léon, un caméléon qui rêve de voyager loin de chez lui !

Du lundi 22 décembre 2025 au dimanche 11 janvier 2026 :

payant Tout public. A partir de 2 ans.

Théâtre le Funambule Montmartre 53 rue des Saules 75018 Paris

https://www.funambule-montmartre.com/spectacle/550/un-cameleon-a-paris?utm_source=QUE%20FAIRE%20A%20PARIS&utm_medium=&utm_campaign= +33142238883 billetterie@funambule-montmartre.com https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/ https://www.facebook.com/LeFunambuleMontmartre/