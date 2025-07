Un caméléon à Paris Théâtre de Jeanne Nantes

Un caméléon à Paris Théâtre de Jeanne Nantes mercredi 15 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-15 14:30 – 15:30

Gratuit : non 9 € moins de 12 ans / 11 € 9 € moins de 12 ans / 11 €Hors frais de location BILLETTERIE : theatre-jeanne.com Jeune Public – Age minimum : 2 et Age maximum : 8

Conte théâtralisé interactif et musical pour jeune public de 2 à 8 ansécrit, interprété et mis en scène par Véronique Balme Ti Léon le caméléon rêve d’ailleurs. Et puis le voilà à Paris loin de sa belle île ! Tout est si différent ici, Ti Léon en devient tout gris… Des rencontres, des aventures et l’aide des enfants permettront à Ti Léon de trouver sa place et de belles couleurs ! Alliant la douceur d’un conte à une interprétation théâtralisée, Véronique Balme va faire évoluer son personnage principal en le faisant s’adapter aux diverses situations rencontrées, utilisant tant marionnettes que sa propre personne.Hauts en couleurs, les décors et costumes vont de succéder, se transformer tout en poésie et en ingéniosité pour inciter l’imaginaire du jeune public à transcender l’espace scénique et voyager en même temps que le héros du conte. Durée : 45 min. environ Représentations du 1er au 15 octobre 2025 :mercredi à 14h30dimanche à 15h

Théâtre de Jeanne Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

06 99 10 76 05 http://www.theatre-jeanne.com theatre-jeanne@orange.fr https://www.theatre-jeanne.com/