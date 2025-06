Un camion pour la ressourcerie Res’urgence ! ZA de l’écu Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 24 juin 2025 07:00

Haute-Saône

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Res’urgence lance une cagnotte participative pour aider à financer l’achat d’un second camion.

Objectif collecter plus d’objets, être plus disponible, mieux organiser les tournées et donner une nouvelle vie à tout ce qui peut encore servir.

Un beau geste pour l’environnement et l’économie locale !

La campagne participative se déroule du 24 juin au 24 juillet 2025. Pendant un mois, chacun peut contribuer, à sa mesure, à ce projet écologique et solidaire porté par l’association Res’urgence.

Lien Helloasso, paiement 100% sécurisé. .

ZA de l’écu Ressourcerie Res’urgence

Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 9 84 91 82 96 contact@res-urgence.org

