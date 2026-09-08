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AGENDA · Varennes

« Un camping mal campat » per la COT + concèrt de Séverine Bonnin – Festival Occitania, Salle des fêtes, Les Varennes, Varennes

samedi 24 octobre 2026 · Salle des fêtes, Les Varennes · Varennes

« Un camping mal campat » per la COT + concèrt de Séverine Bonnin – Festival Occitania, Salle des fêtes, Les Varennes, Varennes

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Lieu
Salle des fêtes, Les Varennes
Adresse
31450 Varennes
Ville
31450 Varennes
Département
Haute-Garonne

« Un camping mal campat » per la COT + concèrt de Séverine Bonnin – Festival Occitania Samedi 24 octobre, 09h00 Salle des fêtes, Les Varennes Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T09:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:59:00+02:00
Fin : 2026-10-24T09:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:59:00+02:00

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Festival Occitania 2026

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