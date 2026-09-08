samedi 24 octobre 2026 · Salle des fêtes, Les Varennes · Varennes

Informations pratiques

« Un camping mal campat » per la COT + concèrt de Séverine Bonnin – Festival Occitania Samedi 24 octobre, 09h00 Salle des fêtes, Les Varennes Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-24T09:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-24T09:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:59:00+02:00

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Festival Occitania 2026

Emilie Bosc – IEO 31