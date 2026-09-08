AGENDA · Varennes
« Un camping mal campat » per la COT + concèrt de Séverine Bonnin – Festival Occitania, Salle des fêtes, Les Varennes, Varennes
samedi 24 octobre 2026 · Salle des fêtes, Les Varennes · Varennes
Informations pratiques
« Un camping mal campat » per la COT + concèrt de Séverine Bonnin – Festival Occitania Samedi 24 octobre, 09h00 Salle des fêtes, Les Varennes Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-24T09:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:59:00+02:00
Fin : 2026-10-24T09:00:00+02:00 – 2026-10-24T23:59:00+02:00
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Festival Occitania 2026
Emilie Bosc – IEO 31