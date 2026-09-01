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AGENDA · Mâcon

Un canal pour sauver le pont MJC de l’héritan Mâcon

vendredi 18 septembre 2026 · MJC de l'héritan · Mâcon

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
MJC de l'héritan
Adresse
24 rue de l'Héritan
Ville
71000 Mâcon
Département
Saône-et-Loire
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Mâcon

Un canal pour sauver le pont

MJC de l’héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

L’histoire du canal de dérivation qui a permis de sauver le pont de la destruction.   .

MJC de l’héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 59 19 69  sauvegardesoufflot@laposte.net

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English : Un canal pour sauver le pont

L’événement Un canal pour sauver le pont Mâcon a été mis à jour le 2026-09-03 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès

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