Un canal pour sauver le pont MJC de l’héritan Mâcon

Informations pratiques

Mâcon

Un canal pour sauver le pont

MJC de l’héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

L’histoire du canal de dérivation qui a permis de sauver le pont de la destruction. .

MJC de l’héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 59 19 69 sauvegardesoufflot@laposte.net

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English : Un canal pour sauver le pont

L’événement Un canal pour sauver le pont Mâcon a été mis à jour le 2026-09-03 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès