Un canal pour sauver le pont MJC de l’héritan Mâcon
vendredi 18 septembre 2026 · MJC de l'héritan · Mâcon
Informations pratiques
Mâcon
Un canal pour sauver le pont
MJC de l’héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 19:00:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
L’histoire du canal de dérivation qui a permis de sauver le pont de la destruction. .
MJC de l’héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 27 59 19 69 sauvegardesoufflot@laposte.net
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English : Un canal pour sauver le pont
L’événement Un canal pour sauver le pont Mâcon a été mis à jour le 2026-09-03 par Mâcon Sud Bourgogne, Tourisme et Congrès
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