Un canut, qu’est-ce ? Visite ludique pour les enfants (7-12 ans), Pentes de la Croix Rousse, Lyon

Informations pratiques

Un canut, qu’est-ce ? Visite ludique pour les enfants (7-12 ans) Dimanche 20 septembre, 14h30 Pentes de la Croix Rousse Rhône

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Catastrophe ! Une étrange maladie frappe le ver à soie, la Grande fabrique menace de s’effondrer…

Parcourez les dédales de la « colline qui travaille » pour mener l’enquête et sauver la soierie lyonnaise ! En chemin, remontez le fil de l’histoire de la soie depuis ses origines jusqu’à nos jours, et découvrez les conditions de vie des fameux canuts.

Pentes de la Croix Rousse place de la Croix Rousse Lyon 69004 Lyon 4e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/un-canut-quest-ce-7-12-ans »}]

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