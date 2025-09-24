Un carnet de croquis cousu main et personnalisé Site du Malsaucy Sermamagny
Territoire de Belfort
2025-09-24 14:00:00
2025-09-24 17:00:00
2025-09-24
Une invitation à se lancer dans la pratique du croquis dans la nature proposée par Myriam Huré. Fabrication d'un carnet de croquis et premiers essais en immersion dans la nature.

Sur inscription .
Sur inscription .
Sermamagny 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
