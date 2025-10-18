Un carnet pour prolonger l’exposition « ExtraOrdinaire » par le CAUE 56 Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Vannes

Un carnet pour prolonger l’exposition « ExtraOrdinaire » par le CAUE 56 Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Vannes samedi 18 octobre 2025.

Un carnet pour prolonger l’exposition « ExtraOrdinaire » par le CAUE 56 18 et 19 octobre Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:00:00+01:00 – 2025-10-18T18:00:00+01:00

Fin : 2025-10-19T14:00:00+01:00 – 2025-10-19T18:00:00+01:00

UNE CAMPAGNE PHOTOGRAPHIQUE, UNE EXPOSITION ET UN CARNET

Dans le cadre de sa mission de sensibilisation, le CAUE 56 s’est associé à la DDTM et au CIAP Limur pour partager la campagne photographique de Kourtney Roy sur l’architecture contemporaine du Morbihan.

La photographie, depuis sa création a toujours accompagné l’architecture. Les photographies de Kourtney Roy permettent de partager, avec un large public, un regard inédit sur 32 édifices morbihannais mis en lumière dans l’exposition.

Le carnet de découvertes valorise une sélection de 17 bâtiments publics qui servent les usagers au quotidien : médiathèque municipale, centres nautiques, mairies, piscine, auberge de jeunesse, logements, barrage…

En plus des images originales de Kourtney Roy, le lecteur découvrira l’histoire des bâtiments illlustrée par différentes représentations de l’architecture : plans d’archives, vues aériennes, dessins, maquettes et photographies anciennes.

A destination de tous les publics, ce carnet accompagne, dans un premier temps l’exposition « ExtraOrdinaire » et pourra être utilisé ensuite comme un support de médiation et de visites.

Ce carnet sera mis à disposition des services des Pays d’Art et d’histoire, du Conseil Départemental du Morbihan, de l’Education Nationale.

Limur, Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine 31 Rue Thiers, 56000 Vannes, France Vannes 56000 Centre – Le Port Morbihan Bretagne 0297445202 https://www.ciap-limur.bzh Le Grand Hôtel de Limur a probablement été construit dans les dernières années du XVIIe siècle. Situé à la pointe d’une place triangulaire placée au pied de la muraille, il offre une disposition, probablement due à la géométrie de cette parcelle, qui ne reflète pas la structure traditionnelle d’un hôtel entre cour et jardin. Elle semble inspirée d’un modèle local, de même que la composition de la façade, avec son corps central dominant l’ensemble, dans lequel s’ouvrent deux lucarnes superposées. L’escalier de la fin du XVIIIe siècle a été réalisé par Brunet-Debaines. L’architecture de la façade se ressent aujourd’hui des modifications qui lui ont été apportées au XIXe siècle, de même que les décors intérieurs : seules deux pièces ont conservé leur authenticité.

UNE CAMPAGNE PHOTOGRAPHIQUE, UNE EXPOSITION ET UN CARNET

©Préfet de Région, Préfet du Morbihan, DDTM 56, Kourtney Roy 2024 ©Minuit Studio