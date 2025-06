Un castor dans ma rivière Fontgombault 27 juin 2025 18:00

Indre

Un castor dans ma rivière Fontgombault Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Vendredi 2025-06-27 18:00:00

2025-06-27 21:00:00

Date(s) :

2025-06-27

Le CPIE Brenne Berry propose une balade pour repérer les traces laissées par le castor. A partir de 8 ans.

Le CPIE Brenne-Berry lance son réseau participatif sur le castor! Le But est de vous sensibiliser et former, habitants et habitantes de l’Indre, pour nous aider à recenser cette espèce emblématique présente sur note département, et ainsi mieux la connaître et mieux la protéger. .

Fontgombault 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 23 43 info@cpiebrenne.fr

English :

As part of World Wetlands Day, the CPIE Brenne Berry proposes a walk to spot the traces left by the beaver. Ages 8 and up.

German :

Im Rahmen des Welttags der Feuchtgebiete bietet das CPIE Brenne Berry einen Spaziergang an, um die Spuren des Bibers zu finden. Ab 8 Jahren.

Italiano :

Nell’ambito della Giornata mondiale delle zone umide, il CPIE Brenne Berry propone una passeggiata alla ricerca delle tracce lasciate dai castori. Per bambini a partire dagli 8 anni.

Espanol :

En el marco del Día Mundial de los Humedales, el CPIE Brenne Berry propone un paseo para encontrar las huellas dejadas por el castor. Para niños a partir de 8 años.

