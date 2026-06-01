Un centenaire de la bienveillance à travers le cinéma, deuxième partie, HERoNI, Belfast

Un centenaire de la bienveillance à travers le cinéma, deuxième partie Vendredi 12 juin, 13h00 HERoNI County Down

Réservation gratuite d’événements essentielle chez Eventbrite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T14:00:00+02:00 – 2026-06-12T15:00:00+02:00

Un centenaire de la sauvegarde à travers le film Deuxième partie : 100 ans de l’Ancient Monuments Act (Irlande du Nord) 1926, en explorant les archives d’HERoNI et d’Screen en Irlande du Nord

Cette année, nous célébrons un siècle de protection du passé de l’Irlande du Nord. La loi de 1926 sur les monuments anciens a été un tournant, la première législation pour l’Irlande du Nord visant à sauvegarder nos monuments archéologiques. Il a donné au ministère des Finances, avec les conseils d’archéologues et de personnalités publiques de premier plan sous la forme d’un comité consultatif, le pouvoir de programmer des monuments, de délivrer des ordonnances de préservation et de placer des sites sous la protection de l’État. Les résultats ont été remarquables, en quelques années, 330 monuments ont été programmés et 28 placés sous tutelle de l’État. Bien que remplacée par la suite par une nouvelle législation*, l’esprit de la loi de 1926 guide toujours tout ce que nous faisons.

The Historic Environment Record of Northern Ireland (HERoNI) et Northern Ireland Screen ont collaboré pour créer A Centenary of Care through Film. Cet événement présente des images et des archives cinématographiques des monuments du State Care en Irlande du Nord. Rejoignez Brónagh McAtasney de Northern Ireland Screen et Bronagh Murray de HERoNI pour cette présentation et projection fascinantes.

Loi sur les monuments historiques (Irlande du Nord) 1971, et plus tard le Décret de 1995 sur les monuments historiques et les objets archéologiques (Irlande du Nord)

Date et heure : Vendredi 12 juin 2026, 13h -14h

Emplacement : HERoNI 2 Titanic Boulevard Belfast BT3 9HQ

La réservation est essentielle chez Eventbrite [A Centenary of Care Through Film, Partie 2 Billets, vendredi 12 juin • 13h – 14h | Eventbrite](A Centenary of Care Through Film, Partie 2 Billets, vendredi 12 juin • 13h – 14h | Eventbrite)

En savoir plus sur HERoNI [Historic Environment Record of Northern Ireland (HERoNI) | Department for Communities](Historic Environment Record of Northern Ireland (HERoNI) | Department for Communities)

En savoir plus sur l’écran de l’Irlande du Nord : https://digitalfilmarchive.net/index

HERoNI 2 Titanic Boulevard, Belfast, BT3 9HQ Belfast BT3 9HQ Bloomfield County Down Northern Ireland https://www.communities-ni.gov.uk/topics/historic-environment-record-northern-ireland-heroni [{« link »: « https://digitalfilmarchive.net/index »}]

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