Un cercle d’écriture pour dire ce qu’on ne dit nulle part ailleurs Siège AVH Vincennes

Les Indicibles, c’est cet espace.

Un cercle d’écriture intime et anonyme, pour 8 personnes maximum.

Comment ça se passe ?

Tu arrives. Tu t’installes. On crée ensemble un cadre safe, bienveillant, sans jugement.

Chacun(e) écrit anonymement une lettre sur quelque chose dont il a honte, quelque chose qu’il cache, quelque chose qu’il n’a jamais osé dire à voix haute.

Les lettres sont mélangées. Chacun(e) en pioche une au hasard et lit la lettre d’un autre à voix haute.

Quelque chose se passe alors. En entendant sa propre honte dans la voix de quelqu’un d’autre, on se sent moins seul. Moins étrange. Plus humain.

Ceux qui le souhaitent peuvent choisir une lettre à laquelle répondre. Les réponses sont restituées anonymement à leurs auteurs.

De quoi écrire ?

De n’importe quelle honte. Grande ou petite. Intime ou universelle.

Avoir honte de son corps. De ne pas rappeler sa mère. D’être resté trop longtemps dans une relation. De manger seul devant Netflix avec culpabilité. De cacher ses origines. De ne jamais avoir osé dire son vrai rêve à voix haute.

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise honte. Il y a juste ce qui est là, et qui attend d’être dit.

Pour qui ?

Pour celles et ceux qui ont quelque chose à dire et qui n’ont pas encore trouvé où le dire.

Animé par Valentina Stan

Autrice de Accent vers le haut — (en)quête de moi-même et créatrice d’expériences collectives qui font du bien à travers l’association Accent vers le haut.

Il y a des choses qu’on ne dit à personne. Pas parce qu’elles sont terribles. Mais parce qu’on ne sait pas comment les dire. Parce qu’on a peur du regard de l’autre. Parce qu’on n’a jamais trouvé l’espace pour ça.

Le dimanche 26 avril 2026

de 14h30 à 17h00

payant

10€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-26T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-26T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-26T14:30:00+02:00_2026-04-26T17:00:00+02:00

Siège AVH 12, rue Raymond du temple 94300 les codes d’accès seront envoyés aux personnes inscritesVincennes

https://www.helloasso.com/associations/accent-vers-le-haut accentverslehaut@gmail.com



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