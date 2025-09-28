« Un cercueil pour deux » une comédie de Jean-Pierre Martinez Salle l’Alliance Essouvert
« Un cercueil pour deux » une comédie de Jean-Pierre Martinez
Salle l’Alliance 27 Rue François Menez Essouvert Charente-Maritime
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Début : 2025-09-28 17:00:00
fin : 2025-09-28 18:15:00
2025-09-28
Quand deux candidats aux élections, le jour même du scrutin, doivent aussi incinérer leurs conjoints respectifs, on risque le bourrage d’urnes. Surtout lorsque le directeur des pompes funèbres a recruté une intérimaire du genre incontrôlable…
Salle l’Alliance 27 Rue François Menez Essouvert 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine du.plaisir.avant.tout@gmail.com
English :
When two election candidates have to cremate their respective spouses on election day, there’s a risk of ballot stuffing. Especially when the funeral director has recruited an uncontrollable temp…
German :
Wenn zwei Wahlkandidaten am Wahltag auch noch ihre Ehepartner einäschern müssen, kann es zu einem Urnengang kommen. Der Bestatter hat eine unkontrollierbare Aushilfe eingestellt.
Italiano :
Quando due candidati alle elezioni devono cremare i rispettivi coniugi il giorno delle elezioni, c’è il rischio di imbottire le urne. Soprattutto quando l’impresario funebre ha reclutato un’incontrollabile…
Espanol :
Cuando dos candidatos a las elecciones tienen que incinerar a sus respectivos cónyuges el día de las elecciones, existe el riesgo de que se llenen las urnas. Sobre todo cuando el director de la funeraria ha reclutado a un incontrolable temporal…
