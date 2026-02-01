Un cerf peut en cacher un autre ! Domaine de Menez Meur Hanvec

Un cerf peut en cacher un autre !

Domaine de Menez Meur 620 Lieu-dit Menez Meur Hanvec Finistère

Début : 2026-02-19 14:30:00

fin : 2026-02-19 15:15:00

2026-02-19

De quel bois se chauffe-t-il ? Ses bois, c’est pour toute la vie ? Quelles différences avec le chevreuil ? Tant de questions qui vous brûlent les lèvres auxquelles nos animateurs se feront un plaisir de répondre tout en vous présentant le jeune daguet qui a rejoint la harde du Domaine.

Observez ces animaux sauvages et majestueux comme vous ne l’avez encore jamais fait, juste devant vos yeux !

– Bottes et imperméable en cas de pluie. .

