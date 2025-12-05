UN CERTAIN DÉSORDRE Teyran

UN CERTAIN DÉSORDRE

Nos dérives s’harmonisent dans un instant qui s’étire et se déploie. Que se passe-t-il, que dérive ? La musique m’enlace, m’immerge. La tête pleine d’aubes, j’avance en ouvrant des portes sans battants.

— Extrait de Moments, traversées du temps, Henri Michaux, 1973

Les interprètes créent un mouvement spontané et, de scène en scène, construisent et affinent l’écriture chorégraphique.

English :

Our drifts harmonize in a moment that stretches and unfolds. What’s happening, what’s drifting? The music embraces me, immerses me. With my head full of dawns, I move forward, opening doors without wings.

? Excerpt from Moments, traversées du temps, Henri Michaux, 1973

The dancers create spontaneous movement and, from stage to stage, build and refine the choreography.

