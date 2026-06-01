Un chantier exceptionnellement ouvert vous dévoile trois siècles de vie romaine à Arlon., Rue de la Semois 7, 6700 Arlon, Arlon

Un chantier exceptionnellement ouvert vous dévoile trois siècles de vie romaine à Arlon. 12 et 13 juin Rue de la Semois 7, 6700 Arlon Arlon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T09:30:00+02:00 – 2026-06-12T11:00:00+02:00

Fin : 2026-06-13T15:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Visite guidée – Arlon : la rue de la Semois à l’époque romaine

Pas moins de 300 ans d’occupation romaine ont été mis au jour au nord de l’actuelle rue de la Semois à Arlon. L’ancien quartier, en activité du 2e au 4e s. de notre ère, se structurait en un ensemble de parcelles alignées le long de l’ancienne chaussée romaine en provenance de Reims et en direction de Trèves. Dans un chantier ouvert exceptionnellement au public, l’équipe archéologique initiera les visiteurs au traitement des données récoltées pendant le chantier. Le but de cette opération sera de déterminer si les nouveaux vestiges sont comparables ou non à ceux découverts tout au long de la rue entre 2004 et 2022.

Visites guidées : ven. et sam. à 9h30, 11h, 13h30 et 15h (1h30).

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JEA

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