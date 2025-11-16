Un chapeau d’Italie Passage Yvonne Le Fustec Plestin-les-Grèves

Un chapeau d’Italie

Espace culturel An Dour Meur Plestin-les-Grèves Côtes-d'Armor

Début : 2025-11-16 15:30:00

2025-11-16

La Troupe de théâtre du Grenier de Paimpol présente son dernier spectacle Un chapeau de paille d’Italie , d’Eugène Labiche, mis en scène par Roland Vivès,

Un chapeau de paille d’Italie est joué pour la première fois en 1851toujours au Palais Royal et le sera d’emblée pour 300 représentations.

C’est, sans doute, la pièce la plus jouée de Labiche que le philosophe Henri Bergson cite comme exemple d’effet boule de neige dans son ouvrage Le Rire , ont souligné les membres de la Troupe.

Roland Vivès a mis en scène cette pièce sous la forme d’un vaudeville vif et gai, où onze acteurs, en costume d’époque, jouent vingt et un personnages. Un véritable remède à la morosité. .

+33 6 61 33 72 27

