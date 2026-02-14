UN CHAT BOTTÉ, Théâtre de Chelles, Chelles

UN CHAT BOTTÉ Mardi 17 février, 14h30, 20h00 Théâtre de Chelles Seine-et-Marne

8 à 10 €

Début : 2026-02-17T14:30:00+01:00 – 2026-02-17T15:30:00+01:00

Fin : 2026-02-17T20:00:00+01:00 – 2026-02-17T21:00:00+01:00

Comment s’en sortir dans la vie quand on a hérité juste du chat ? Vrai scénario de comédie, le conte du Chat Botté est re visité ici par Marie Piemontese et Florent Trochel. La musique virevoltante du violon live et amplifié d’Éric Slabiak entraîne l’histoire avec drôlerie et vivacité : le Chat, son Maître et le musicien racontent cette aventure audacieuse avec une énergie unique, comme des poètes vagabonds. Par la puissance des interprètes et un parti visuel net, s’esquisse un jeu d’évocations à vue, simple, ludique, et poétique, dans une relecture et une mise en scène fraiche et dynamique.

Théâtre de Chelles Place des Martyrs de Châteaubriant, 77500 Chelles Chelles 77500 Seine-et-Marne Île-de-France

HANA SAN STUDIO – Marie Piemontese et Florent Trochel Chat Conte

©Philippe Savoir